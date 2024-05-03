الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. غلق كلى وجزئى بشارع يوسف عباس من الاتجاهين لمدة 29 يومًا

غلق كلي وجزئي بشارع
غلق كلي وجزئي بشارع يوسف عباس

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة عددا من التحويلات  المرورية، اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

 هو ما يستلزم الغلق الكلى والجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس على أن يتم تنفيذ الأعمال، اعتبارًا من أمس الخميس الموافق 2 /5 /2024 لمدة 30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا "ليلًا ونهارًا".


تفاصيل التحويلات المرورية

وقام مرور بعض التحويلات المرورية على النحو التالى

أولًا- محطة الاستاد:

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر  باتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى، مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: 
القادم من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.
القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

ثانيًا- محطة الشهيد هشام بركات:

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى باتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: 
القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى باتجاه طريق النصر  يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى"  فيسارًا شارع المهندسين العسكرين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

ثالثًا- محطة جامعة الأزهر:

استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين.،على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من شارع عبد العزيز الشناوى فيمينًا باتجاه شارع الطيران فيمينًا باتجاه شارع على أمين.
القادم من شارع على أمين  باتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يمينًا شارع الطيران واستكمال خط السير.
القادم من شارع يوسف عباس باتجاه شارع على أمين، ويسلك يسارًا شارع عبد العزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران. 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية شارع يوسف عباس طريق العروبة شارع خضر التونى طريق النصر محطة الشهيد هشام بركات

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