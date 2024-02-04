استمرار برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب شمال سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، طلائع مركز شباب الأمل التابع لإدارة رفح، مبادرة «نتشارك للمبادرات المجتمعية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم، ومنظمة «اليونيسف»، في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية «نتشارك».

ويهدف برنامج «نتشارك» إلى تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة من الفئات العمرية من 13 إلى 17 عامًا (الطلائع)، ومن 18 إلى 19 عامًا (الشباب).

ويشمل البرنامج تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية: تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنّ برنامج «نتشارك» سيطلق مبادرات في مراكز شباب محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن المبادرات تأتي في إطار حرص الدولة على تنمية النشء والشباب، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وبناء جيل من الشباب المبدع والفعال.

مبادرة نتشارك

مبادرة نتشارك

مبادرة نتشارك