الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مجموعة من المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المنطقة الأزهرية

رئيس المدينة يستقبل
رئيس المدينة يستقبل مجموعة من المكتب التنفيذي

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، مجموعة من المكتب التنفيذي في زيارة خاصة لاتحاد طلاب منطقة الأقصر الأزهرية، وعددهم (٧) طلاب ومسئول الاتحاد بالمنطقة، وذلك للتعرف على الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين ونبذة عن مشاريع التنمية التي تقوم بها المحافظة من أجل مستقبل أفضل للمواطن الأقصري وتحقيق رؤية مصر 2030، والجهود المبذولة لتطوير الريف المصري والمشاريع القومية المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظة.

من جهته، تطرق الدكتور علي الشرابي إلى الحديث عن أهم المشروعات المنفذة مثل مشروع تطوير سوق خضار شرق السكة ومواقف "الزينية والحبيل والبياضية والطود وطيبة" من الناحية الشرقية ومشروع تطوير الممشى السياحى، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع تطوير السوق الحضرية من الناحية الغربية لمدينة الأقصر، فضلًا عن رفع كفاءة مستوى النظافة، وتطوير الإنارة بصفة مستمرة لإضفاء المظهر الجمالي اللائق للمدينة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية المشاريع القومية الريف المصري الممشى السياحي

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