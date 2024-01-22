الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

 سكرتير عام الأقصر يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

لقاءً مفتوحًا
لقاءً مفتوحًا

عقد محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيًا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة. يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

وتم خلال اللقاء بحث كل الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث شدد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كل الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها، ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كل القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

وأشار سكرتير عام محافظة الأقصر إلى أنه يتم فحص والرد على كل الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

 

وكان قد أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لقاءً مفتوحًا مع وفد من طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأقصر، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومدير المدرسة عبدالرحمن علي عبدالراضي.

وقام محافظ الأقصر، خلال اللقاء، بالترحيب بالطلاب وحثهم على أهمية التسلح بالعلم والمعرفة وكل متطلبات العصر مع التحلي بالأخلاق وقيم الولاء والانتماء للوطن حتى يكونوا قادةً مميزين ومؤثرين لأنهم يمثلون المستقبل الواعد لمصر، كما قام محافظ الأقصر بتقديم عرض مختصر للطلاب عن مقومات محافظة الأقصر السياحية والزراعية والصناعية بهدف إثراء معلوماتهم.

كما أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع طلاب المدرسة، وأجاب على كل أسئلتهم التي تنوعت في شتى المجالات المتعلقة بمحافظة الأقصر، حيث أثنى المحافظ على طريقة عرضهم، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع ملف الارتقاء بالتعليم وتطويره فى مقدمة الأولويات لإحداث التنمية فى مصر من خلال إعداد طالب قادر على التفكير والإبداع ومؤهل لسوق العمل ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

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محافظة الأقصر اليوم المفتوح المواطنين اللوائح والقانون مدرسة النيل المصرية الدولية

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