الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق "حصن طفلك بالقرآن الكريم" فى 79 مسجدا بشمال سيناء

مبادرة حصن طفلك
مبادرة حصن طفلك

انطلقت مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، اليوم السبت، تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، فى 79 مسجدا بالمحافظة من بين 6000 مسجد على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين فى عطلة نصف العام، والتى من المقرر لها أن تستمر حتى الخميس 2024/2/8م، يوميًا من السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر، فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعي، واستمرارًا لجهود الوزارة فى تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.

وأكد مدير أوقاف شمال سيناء، أنه سيقوم إمام المساجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع بيان معانى المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مع شرح ما تيسّر من الأخلاق والأداب العامة.

كما صرح الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية، بأن تنفيذ هذا البرنامج بمساجد أوقاف شمال سيناء يهدف إلى تربية الأطفال على المنهج الوسطي المعتدل، الذى يخلو من الغلو والتفريط، حيث أطلقت الوزارة برنامج حصن طفلك في مستهل عام 2024م، ليكون بداية عام جديد تسعى فيه جاهدة لحماية النشء من أى أفكار غير سويّة - وتحصين الأطفال من أى محاولات استمالة بعيدًا عن الفطرة السليمة والمنهج الوسطى المعتدل، كما يهدف البرنامج إلى ربط النشء بكتاب الله عز وجل (دراسة وفهم معانى المفردات وتصحيح تلاوة) وتعليم النشء لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،  وبعض الأحكام الفقهية بطريقة معتدلة تحفظ لديننا مظهر السماحة واليسر والاعتدال.

من جانبهم، قدّم أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج خالص الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، لما يقوم به من جهود من أجل حماية أبنائنا، والحفاظ على جوهر ديننا الإسلامي الوسطى.

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حصن طفلك بالقرآن الكريم مديرية أوقاف شمال سيناء الجمهورية وزارة الأوقاف صلاة العصر

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