القبض على 3 متهمين بسرقة عمود إنارة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3 أشخاص سرقوا عمود إنارة في منطقة قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة أكسجين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث، يفيد بضبط قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قليوب أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلاً، 3 أشخاص، تبين أن لاثنين منهم له معلومات جنائية، أثناء قطعهم أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهم 2 أسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.