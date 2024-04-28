الأحد 28 أبريل 2024
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القبض على 3 متهمين بسرقة عمود إنارة في القليوبية

القبض على 3 أشخاص
القبض على 3 أشخاص متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3 أشخاص سرقوا عمود إنارة في منطقة قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة أكسجين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث، يفيد بضبط قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قليوب أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلاً، 3 أشخاص، تبين أن لاثنين منهم له معلومات جنائية، أثناء قطعهم أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهم 2 أسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط متهمين عمود إنارة امن القليوبية سرقة عمود الأجهزة الأمنية

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