السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

بمساحة 156 فدانًا..

إزالة 3190 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي بالخانكة

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

ونجحت الحملة في تنفيذ 4  قرارات إزالة لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، بإجمالي مساحة 2875 م2، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج  وحوائط خرسانية. 

 

إزالة التعديات بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، تمت إزالة 3190 حالة تعدٍ بناء وزراعة بمساحة 156 فدانًا و1 قيراط و6 أسهم زراعة ومسلحات على مساحة 84320م٢ وتم تحرير 1558 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين. 

وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين. 

محافظ القليوبية إزالة التعديات أعمال الموجة 22 مدينة الخانكة البناء المخالف

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