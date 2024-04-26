6 مصابين فى مشاجرة بالقليوبية

أُصيب 6 أشخاص في مشاجرة بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد نديم، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بوصول إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي تفيد بوصول 6 أشخاص مصابين فى مشاجرة، وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة أشجان.ع. ا 50 سنة، يسرية.ع. ا 53 سنة، رضا. م. ن 39 سنة، أحمد. ع. ع 33 سنة، حازم. ع. ع 21 سنة، حمادة. ر. ع 19 سنة مقيمين بقرية كفر الولجا، وحدث خلاف بينهم أدى إلى المشاجرة وتعدى كل منهم على الآخر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.