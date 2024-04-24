الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

حادث تصادم دراجتين
حادث تصادم دراجتين ناريتين

 أصيب شخصان في حادث تصادم دراجات نارية أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجات نارية بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدي الدراجات النارية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "فارس. س. أ" 21 سنة وإصابة "فوزى.م. ف"، 21 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط  عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق.

امن القليوبية حادث سير كفر شكر حادث تصادم دراجة نارية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يبحث إنشاء شركة مساهمة لإدارة جمع ونقل المخلفات

بن القليوبية يقضي على الاستيراد: يوفر ملايين الدولارات للدولة

جامعة بنها تستقبل رئيس جمعية المعماريين الأردنيين لتنمية الوعي بين الطلاب

السجن المؤبد عقوبة ميكانيكى بتهمة تجارة المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

سحب أعمال الشركة المنفذة لتطوير شارع فريد ندا ببنها

إخماد حريق شب فى مخازن أغذية وبلاستيك بالقليوبية

أمن القليوبية يضبط شقيقين متورطين في تجارة المخدرات والأسلحة بكفر شكر

انطلاق أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة بحضور محافظ القليوبية

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية