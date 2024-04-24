إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجات نارية أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجات نارية بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدي الدراجات النارية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "فارس. س. أ" 21 سنة وإصابة "فوزى.م. ف"، 21 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق.