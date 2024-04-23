الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سحب أعمال الشركة المنفذة لتطوير شارع فريد ندا ببنها

سحب أعمال الشركة
سحب أعمال الشركة المنفذة لتطوير شارع فريد ندا ببنها

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في مكتبة بديوان عام المحافظة، اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ لمتابعة ما تم من تطوير بشارع فريد ندا (المرحلة الثانية) وأيضًا متابعة سرعة إنهاء الأعمال فيما تبقى من المشروع بمنطقة النافورة وحديقة نقطة الارتكاز الأمني ( الكمين) وحديقة الشهداء والحديقة المجاورة لمديرية الطرق والنقل والحدائق الموجودة بمدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعي. 

خلال اللقاء، تم سحب الأعمال من إحدى الشركات المنفذة وإسنادها للشركة أخرى ومن خلال جدول زمني تم الاتفاق عليه على سرعة إنهاء المشروع بالكامل والقضاء على كافة المعوقات.

وأجرى المحافظ ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى جولة ميدانية شملت المرور على شارع فريد ندا بالكامل وتم رصد عدد من السلبيات في تنفيذ المشروع ووجه المحافظ الشركة الجديدة التي تم إسناد استكمال المشروع إليها بتلافيها.

ووجه محافظ القليوبية محمد مرعى، رئيس مجلس مدينة بنها، بمتابعة ري الحدائق الموجودة بالشارع والاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ علي الأشجار التي تم بزراعتها.

وتابع محافظ القليوبية الجولة أعمال تطوير مدخل شارع فريد ندا على الطريق الزراعي حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف الجزر الوسطي واستكمال إنشاء أحواض الزراعة ورصف بلاط الإنتر لوك، كما تابع المحافظ ورئيس الجهاز أعمال إنشاء شبكة الري والكهرباء للحديقة ووجه بدفع الأعمال وتجميل الشعار الموجود بمدخل الحديقة وتقليم الأشجار التي لم تتم إزالتها.

أكد المحافظ أن المحافظة تسعي على قدم وساق للانتهاء من المشروع بالكامل لإبراز المظهر الحضاري للمدينة وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات والاهتمام بمداخلها ومخارجها.

جاء ذلك بحضور د.سمير حماد نائب المحافظ وإسلام رجب، مدير وحدة التطوير الحضري وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها.

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