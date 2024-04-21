محافظ القليوبية يتفقد المخابز السياحية لتخفيض الأسعار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بنطاق مدن كفر شكر وطوخ وقها، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

وأكد محافظ القليوبية أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وخلال مرور المحافظ على المخابز لاحظ بدء أصحاب المخابز الالتزام بالفعل بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم.

الاستماع لمطالب المواطنين

والتقى الهجان، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

كما وجَّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.