ضبط 36 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وذخائر فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في مدينة شبين القناطر، ضبط معهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخائرة، وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للمقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطرو تفيد بقيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصتا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبل سليم، مدير أمن القليوبية؛ فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، فقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والأمن المركزي.

وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدتى الخطورة، وسبق اتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و3 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" و9 كيلو جرامات هيروين و20 كيلو جرام حشيش و2 كيلو جرام من الشابو وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش و2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و 5 موازين حساسة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16٫5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية، من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين مستخدمًا طرق ووسائل احتيالية، تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة؛ مما مكنه من استدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.