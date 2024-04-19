لليوم الرابع.. حصاد 12500 فدان قمح فى القليوبية

استقبلت صوامع وشون وهناجر محافظة القليوبية، محصول القمح من جميع المزارعين بمدن المحافظة لليوم الرابع على التوالي وسط فرحة كبيرة من المزارعين.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام عملية التوريد مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 12500 فدان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 798 طنًا.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.