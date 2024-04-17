تأجيل محاكمة قاتل الطفلة السجدة إلى جلسة 8 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب، تأجيل محاكمة عامل تعدى علي طفلة بالضرب حتى الموت بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 35191 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ناصر م س"، 26 سنة، عامل، مقيم أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أنه في يوم 14/12/2022 ضرب الطفلة سجدة أحمد يسري ذكى - عمدًا إثر ما أضمره في نفسه حيال بكائها، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربًا بيديه على رأسها غير عابئ بصغر سنها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها دون أن يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب عمرو بدر معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من ضبط المتهم إثر إبلاغه بوصول الطفلة المتوفية لمستشفى قليوب التخصصي وبمواجهته أقر له بتعديه على الطفلة حتى فارقت الحياة.

وأكدت تحريات النقيب كمال إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن تعدي عليها ضربًا بيديه على وجهها ورأسها إثر بكائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها.

كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبدالمجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبدالحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل نظر قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الثلاثاء المقبل من الدور الحالى لسماع دفاع المتهم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء م ع"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 4/ 1/ 2023، قتل عمدًا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها، فدهسه أسفل إطارتها قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين سائق وآخر ووفاة أحدهما، على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات عن حدوث مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهم بقيادة سيارته وأثناء ذلك قام المتوفى بالإمساك به من جانب السيارة لمواصلة التعدى عليه.

وتابعت التحريات، أنه أثناء الواقعة قام المتهم بالانطلاق بسيارته مع استمرار تشبث المجنى عليه بجانب السيارة إلى أن سقط أسفل إطارات السيارة ودهسه المتهم وفر هاربا من موقع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.