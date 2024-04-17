وفد جامعة بنها فى زيارة لجامعة بانونيا بالمجر للانفتاح على جامعات العالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من الجامعة بزيارة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بانونيا بالمجر، مؤكدا أن الوفد ضم الدكتور كرم جودة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور عمرو ناجي المدرس بالكلية.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي في ضوء تنفيذ الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي يتضمن أحد محاورها المرجعية الدولية وسياسة جامعة بنها للانفتاح على جامعات العالم، وفي إطار تنفيذ الجامعتين لمذكرة التفاهم لتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب الممول من برنامج ايراسموس بلاس بالاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج لتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبناء قدرات الطلاب وتدريب طلاب الدراسات العليا.

وأكد "الجيزاوي" أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، حيث إنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها قد استقبلت الشهر الماضي وفد جامعة بانونيا، والذي قام بزيارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحرم الجامعي بالعبور.

كما استقبلت جامعة بانونيا عددا من معيدين جامعة بنها من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في شهر سبتمبر الماضي.

رئيس جامعة بنها يفتتح دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي"

وفى سياق متصل افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" والذي ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد ويشمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

ويقوم بالتدريب خلال الدورة كل من الدكتور طلعت ميز الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتورة نفين سمير عميدة كلية التمريض بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة منى شديد الأستاذة بكلية الهندسة ببنها المدربين المعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الدورات تهدف الى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.