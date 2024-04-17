محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث الطب الوقائى

اطمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على مصابي حادث سيارة نقل تابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية بسيارة ملاكي من ناحية عزبة الوحايشة بطريق شبين القناطر، نتج عن الحادث إصابة 6 أفراد من الإدارة بمديرية الصحة.

وعلى الفور توجه المحافظ يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى قها ومستشفى جامعة بنها للاطمئنان على المصابين ومنهم طبيبة أصيبت بتجمع دموي خفيف في الحوض وتم وضعها بمستشفى قها تحت الملاحظة وطبيب أصيب بكسر خفيف في إحدى فقرات الرقبة وغير مسبب لأي مضاعفات وتم وضعه تحت الملاحظة بمستشفى قها.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على أحد العاملين من مديرية الصحة والذي تم تحويله من مستشفى قها إلى مستشفى الجامعة نتيجة إصابته بكسر مضاعف في الذراع اليمنى أثر على الدورة الدموية وتم تحويله لمستشفى الجامعة لسرعة تنفيذ ما يتطلبه المريض من جراحة للأوعية الدموية.

ومن جانبه كلف محافظ القليوبية مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين والتنسيق بين مستشفى قها ومستشفى بنها الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة من خلال الأطقم الطبية لحين تمام شفائهم وعودتهم جميعا إلى منازلهم.

كما أصيب شخصان بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما بمنطقة أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقلهما فى حالة خطيرة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتي اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم فى منطقة أتريب بمدينة بنها وجار تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما أدى إلى وجود حالة اختناق لهما وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.