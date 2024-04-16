الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تموين القليوبية: لجان متخصصة لفحص جودة الأقماح الواردة من المزارعين

وكيل تموين القليوبية..
وكيل تموين القليوبية.. لجان متخصصة لفحص جودة الأقماح الواردة

أكد عيد أبو زيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن السعة التخزينية لكافة صوامع وشون تخزين محصول القمح على مستوى مدن المحافظة بلغت 215740.8 طنًا، موزعة داخل 12 موقعًا لاستقبال المحصول الذهبي من المزارعين في موسم التوريد الذي استعدت له المحافظة لكي تحقق التوريد المستهدف هذا العام.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم الاستقبال الفعلي لمحصول القمح من المزارعين داخل بعض الصوامع والشون والهناجر، مشيرًا إلى أن يوجد لجانٌ متخصصة من التموين والزراعة مكلفة وتعمل على مدار الساعة لاستلام محصول القمح من المزارعين بكافة حقول المحافظة.

وأشار أبو زيد إلى أن لجان استلام محصول القمح دورها التحقق من جودة الأقماح الواردة من المزارعين ومراقبة حالة التخزين ومدى الالتزام في تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الوزارية في عمليات استلام المحصول من المزارعين في كافة صوامع وشون وهناجر المحافظة.

وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وحل جميع المشكلات وإزالة العوائق لضمان نجاح عمليات التوريد في مركز تجميع مطحن بنها وصومعة بنها ببندر بنها وصومعة مسطرد بشرق شبرا ومطحن ومركز تجميع الهدى بغرب شبرا وهنجر شبلنجة مركز بنها وهنجر كفر شكر وصومعة عرب العليقات وشونه كفر سعد بحيرى بشبين القناطر.

وافتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" التي ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتشمل سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

وسيقوم بالتدريب خلال الدورة كل من الدكتور طلعت ميز من كلية العلوم بجامعة طنطا، والدكتورة نفين سمير عميدة كلية التمريض بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة منى شديد من كلية الهندسة ببنها، حيث يعتبرون مدربين معتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

محافظة القليوبية وكيل وزارة التموين محصول القمح صوامع الغلال موسم حصاد القمح

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