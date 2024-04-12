مصرع عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة داخل قرية بالقليوبية

شهدت إحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب خلافات سابقة أسفرت عن مصرع عامل وإصابة شقيقه وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وجارى القبض على المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفى ومصاب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة بين طرف أول شقيقين وطرف ثانى 3 أشقاء واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس أسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول واصابة شقيقه وفرا الجناة هاربين وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.