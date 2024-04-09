بالأسماء.. القليوبية تخصص 410 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر

استعدت محافظة القليوبية، لاستقبال المصلين فى ساحات الصلاة المعدة في 410 مواقع بالمحافظة، حيث تحل الصلاة في الساعة 5.59 صباحا فيما أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لبدء تجهيز الساحات، موجها رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من توفير الدعم اللوجستي لتكون جاهزة لاستقبال المصلين غدا فى أول أيام العيد.

كما اعتمدت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024 التي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستعرض "الدستور"، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، حيث أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة تجهيز الساحات استقبالا لعيد الفطر المبارك نهاية الأسبوع الجاري.

كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن موعد الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 05:59 صباحا، حيث تستقبل هذه الساحات المسلمين وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفالا بحلول المناسبة السعيد، حيث تكتظ ساحات الصلاة بالمساجد والتجمعات الكبرى بالمصلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه جار حاليا تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024 التي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مساجد وساحة في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى اختيار 410 ساحات ومساجد ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، مشيرا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، حيث تأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء في الأماكن التالية: