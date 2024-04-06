جامعة بنها الأهلية توعى بأهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"

نظمت جامعة بنها الأهلية ندوة بعنوان "التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"، بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، بحضور الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل النائب الأكاديمي للجامعة، وممثلى مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

وعلى هامش الندوة، وقع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" بهدف نشر الوعي وبناء القدرات بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم الفعاليات والدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة، تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، أن الندوة تأتي في إطار جهود جامعة بنها الأهلية المستمرة لرفع الوعي حول قضايا التنمية المستدامة فى جميع المجالات ودور الجامعة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القيادة السياسية قد أطلقت العديد من المبادرات الهامة فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين وتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته.

وأعربت شعراوي عن سعادتها بتوقيع البروتوكول بين جامعة بنها الأهلية ومبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة والذى يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة لتعزيز الوعي والتدريب على الممارسات المستدامة، وتبني حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر.

وقال الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، إن الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للجامعة وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالعملية التعليمية ونشر الوعي وبناء القدرات بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكل محاور التنمية المستدامة.

وأشار سوسة إلى أن جامعة بنها الأهلية تسعى لتوعية أعضاء المجتمع الجامعي والطلاب بأهمية التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تنظيم حملات توعوية وورش عمل ومحاضرات تعليمية لتعزيز وعي الطلاب ومنسوبي الجامعة بالتحديات البيئية وطرق المساهمة في الحد منها، بالإضافة إلى تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية والأنشطة البحثية، بحيث يتم تمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في التنمية المستدامة في مجتمعنا.

تابع: “نستهدف تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المستدامة سواء علي المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وذلك بهدف لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة”.

من جهته، قال الدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي، إن الندوة استهدفت تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحا أن البعد الاقتصادي يعني ضرورة تحقيق عوائد مادية تفوق المصروفات، حيث يجب أن يُحقق العائد المطلوب ويزيد عنه لضمان استمرارية النجاح وفي هذا السياق، يركز البعد البيئي على مراعاة احتياجات الناس والمجتمع.

ودعا سليمان مصطفى الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة وتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدًا على أهمية وجود خطة محكمة تضمن تنفيذ البرامج والإجراءات اللازمة لتحقيق النجاح.

فيما أعرب المهندس محمد كامل، رئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع جامعة بنها الأهلية التى تعد من الجامعات الرائدة في مصر وذلك بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة وتوعية الشباب وطلاب الجامعة بها.