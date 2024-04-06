السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بكفر شكر فى القليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة حادة بمدينة كفر شكر تعدى كلا منهما على الآخر بسبب خلافات فيما بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لتلقي العلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، وتم سقوط 6 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وهم طرف أول "خالد. س"، و"السيد. ع"، و"محمود. خ"، و"خلود. خ"، وطرف ثاني "هاني. ا"، و"محمد. أ" مقيمين بمدينة كفر شكر. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهود أمنية مكثفة لسرعة القبض على المتهمين بالشروع فى قتل شاب بكفر شكر

كما تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها فى سرعة القبض على المتهمين الهاربين بعد واقعة الشروع في قتل شاب في العقد الثاني من عمره بطعنة نافذة في القفص الصدري أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي في حالة خطيرة للتدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياته من قبل فريق طبي متخصص ومازال تحت الرعاية الطبية المركزة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب من العقد الثاني من عمره يدعى "م، ا، ع"  مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر، مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدري اخترق الفص السفلي للرئة اليسرى، وأدى إلى جرح شديد في الشريان الرئوي وحالته غير مستقرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، والرائدان مصطفى الصباغ، وأحمد عبد الحفيظ الخولي، معاونا مباحث المركز، وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعاني من نزيف حاد إثر الطعنة النافذة بالقفص الصدري ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة حفاظًا على حياته، وجاري البحث عن الجناة في كافة المناطق لسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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