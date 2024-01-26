الجمعة 26 يناير 2024
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محافظات

مصرع طالب وإصابة زميله فى مشاجرة بالقليوبية

جريدة الدستور

لقي طالب مصرعه وأصيب زميله بعدة طعنات في مشاجرة حادة بينهما وبين عاطل في الشارع، افتعل معهما مشاجرة عندما سخرا منهما أثناء سيرهما في الشارع، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة فقام بطعنهما بسلاح أبيض فلقي الأول مصرعه وأُصيب الثاني، وتم نقلهما للمستشفى وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلين بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن حالة المصاب.

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