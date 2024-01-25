الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 إثر حريق نشب فى شقة بشبرا الخيمة

حريق في شقة
حريق في شقة

أصيب 5 أشخاص في حريق شقة بالطابق الرابع بشبرا الخيمة دائرة قسم ثان في محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود إخطار من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية في عقار مكون من 6 طوابق، حيث شب الحريق في شقة بالطابق الرابع.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، ونقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

اجهزة الامن النيابة العامة امن القاهرة حريق قتل نصب جهات التحقيق حريق شقة بشبرا الخيمة شبرا الخيمة اصابة 5 اشخاص

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بمدينة السلام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

فى يومه الأول.. أسطول أتوبيسات جاهز لنقل زوار معرض القاهرة للكتاب

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة