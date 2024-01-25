إصابة 5 إثر حريق نشب فى شقة بشبرا الخيمة

أصيب 5 أشخاص في حريق شقة بالطابق الرابع بشبرا الخيمة دائرة قسم ثان في محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود إخطار من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية في عقار مكون من 6 طوابق، حيث شب الحريق في شقة بالطابق الرابع.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، ونقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.