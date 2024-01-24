محافظ القليوبية يهنئ قيادات الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن يرافقه اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقدم محافظ القليوبية التهنئة لمدير الأمن.

كما قدم محافظ القليوبية، التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمديرية أمن القليوبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي وذلك يوم الجمعة 25 يناير عام 1952.



وأشاد محافظ القليوبية، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما جاءت التهنئة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والعميد أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وفى نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة في الطريق من مبنى قوات الأمن، وحتى مبنى المحافظة للتعبيرعن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.