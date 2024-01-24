القليوبية تنظم ندوة للمبادرات الشبابية وتسويق المشروعات الصغيرة

نظمت وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، ندوة تحت عنوان «التمويل والتسويق للمشروعات الصغيرة»، بمجلس مدينة شبين القناطر بحضور خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية.

وأكد العرفى، أن مركز شبين من المراكز المميزة على مستوى المحافظة حيث أنه أول مركز تم تنفيذ مشروع حياة كريمة به للارتقاء بحياة المواطن، مشيرا إلى أن المركز يشهد حاليا نهضة على جميع الأصعدة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، بضرورة تكاتف جميع الجهات في تقديم الخدمات لشباب المحافظة ودعم الدولة في اقتصادها القومي، موضحا حصول إدارة مشروعك في مركز شبين القناطر على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في عدد المشروعات المقامة والتى تم تمويلها من قبل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر لخدمة أبناء المركز.

وأشارت الدكتورة نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، على ضرورة العمل والسعى ودعم الدولة في اقتصادها القومى مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت إلى أن الدولة ركزت جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري وأوجه إنفاق الموازنة العامة للدولة حيث تساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلية، وتسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الدكتور ياسر الشريف مدرب ومدير الإقراض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقليوبية، علي طرق وشروط التمويل من جانب جهاز المشروعات للمواطنين أن هذه الحملة تنطلق خلال يناير وتستمر حتى نهاية شهر فبراير 2024 وسيتم تنفيذها من خلال مراكز النيل البالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع ديوان عام محافظة القليوبية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجميع الوزارات ذات الصلة والغرفة التجارية وغرفة صناعة الحرف اليدوية، ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية.