الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتقصيرهم في العمل.. محافظ القليوبية يقرر إعفاء 3 مسئولين من مناصبهم

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية إعفاء كلا من رئيس الإدارة الهندسية بمدينة الخانكة وحي غرب شبرا الخيمة وكذا مدير التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة من مناصبهم،  وذلك لتقصيرهم في العمل وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق مدنهم.

 

وأكد الهجان،  أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

كما تفقد عبد الحميد الهجان، إستلام عدد 2 سيارة قلاب سعة 12 متر ماركة (Ford) بإجمالي مبلغ 6.7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، لدعم الحملة الميكانيكية ورفع كفائتها للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة المختلفة.


وأكد، أنه تم تخصيص السيارتين لمدينتي الخصوص وكفر شكر للمساهمة في نقل القمامة من تلك المدن إلى المقالب العمومية للعمل على نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا أن المحافظة تضع ملف منظومة رفع القمامة على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المدن.

 

ووجه المحافظ، بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفيف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.


وأضاف، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

الإدارات الهندسية مسئول التنظيم عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية مخالفات البناء

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