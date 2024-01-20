غدا.. قطع المياه عن مدينة طوخ 6 ساعات لتجديد الشبكات بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، عن قطع المياه غدا الأحد لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخ بداية من منطقة مسجد صلاح عبدالمجيد حتى مجمع المدارس ومن شارع الطب البيطري حتى الميكنة والشوارع الجانبية بتلك المنطقة بمدينة طوخ وذلك من الساعة ال9 صباحًا وحتى الساعة ال3 عصرًا وذلك نظرا لأعمال تجديد شبكة المياه.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة والأدوار العليا وعلى أصحاب المخابز والمصالح تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استلام عدد 2 سيارة قلاب سعة 12 متر ماركة (Ford) بإجمالي مبلغ 6.7 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لدعم الحملة الميكانيكية ورفع كفائتها للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة المختلفة.



وأكد المحافظ، أنه تم تخصيص السيارتين لمدينتي الخصوص وكفر شكر للمساهمة في نقل القمامة من تلك المدن إلى المقالب العمومية للعمل على نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تضع ملف منظومة رفع القمامة على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المدن.

وشدد المحافظ، على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفيف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأضاف الهجان، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.