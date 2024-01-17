الأربعاء 17 يناير 2024
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محافظات

محافظ القليوبية: التعاقد مع شركة نظافة لجمع القمامة بشبرا والخصوص

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص، وهو ما يعد بشرى سارة لأبناء شبرا الخيمة والخصوص وذلك لإحداث طفرة في قطاع النظافة. 

جدير بالذكر أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  قام بالعديد من التنسيقات خلال الفترة الماضية في سبيل تحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة بالمحافظة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات وبالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمناطق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص.

وأكد محافظ القليوبية، أنه يشكل المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية بالمحافظة ( حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص ) أكثر من 40 % من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظرًا للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة (1.752.333 مليون نسمة ) وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية، أن تلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم، ومن شأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها.

وأوضح  أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في العمل فور انتهاء إجراءات التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل نظافة الشوارع والطرق جيدا ومنع إلقاء قمامة بالشوارع والصيادين حفاظا على البيئية والصحة العامة للمواطنين بالمحافظة. 

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