الأربعاء 17 يناير 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد سير إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الإعدادية بمدينة بنها ومدرسة مدحت طلعت الإعدادية، كما تفقد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمعهد الأزهري للبنين والمعهد الأزهري للبنات بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات. 

وتابع المحافظ أداء الطلاب للإمتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك 

وقال محافظ القليوبية أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب. 

كما تم مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها. 
كما تفقد المحافظ المساحات الخضراء المُنزرعة داخل المدارس والأشجار المُثمرة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع الأماكن المُنزرعة داخل المدراس وخارجها كونها زراعات لها عائد إقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية والتي بدورها تُساهم في الحد من مخاطر الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية، فيما حرص الهجان على المرور على العيادات الصحية بالمدارس والتأكُد من وجود زائرة صحية بجميع المدارس تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وأضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول يبلغ (113262)  طالبا وطالبة، موزعين على (٤40) لجنة، وعدد (1889) طالب وطالبة للإعدادية المهنية موزعين على (9) لجان وعدد (1 ) لجان  لعدد (٦) طلاب مكفوفين، وعدد (4) لجان لعدد  (50) لطلاب  الصم وضعاف السمع  وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية  بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مضيفة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها. 


وأضاف الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات  بلغ 12.490 طالب وطالبة موزعين على 146 لجنة منها 107 لجنة للشهادة الإبتدائية و39 لجنة للشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات في مادتي أصول الدين والعلوم للشهادة الإعدادية ومادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للشهادة الإبتدائية.

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