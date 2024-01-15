فتح باب التقدم للمناصب الأكاديمية بجامعة بنها الأهلية

أعلن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة، وهي منصب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظرًا لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية.

وقال المجلس، في بيان، اليوم الإثنين، إن التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 05/02/2024، وطبقًا للقواعد والشروط الموضحة في الرابط التالي https://bnu.edu.eg/available_jobs.



وأكد مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل المناصب الأكاديمية طبقا للمعايير اللازمة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.



وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة حريصة علي تقديم كافة الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى للنهوض بالجامعة علي كافة المستويات، بما ينعكس بدوره علي أداء العمل وتحسين جودته.



وأضاف رئيس الجامعة أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.



من جهته؛، قال الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية، كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.



وأوضح مدير المركز، أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة، بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.