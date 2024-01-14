الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد الإمتحانات

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى ومستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى  حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوى، صباح اليوم بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية، و رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ووكلاء الكليتين.

واطمئن " الجيزاوي " خلال الجولة  بالكليتين على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد  القيادات الأكاديمية و انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

 إشادة بحسن انضباط  سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط  سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدئها بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية  والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب  جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي.

واستهل الدكتور تامر سمير جولته بتفقد الامتحانات بكلية الطب البيطري، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة  كلية  الطب  البيطري والوكلاء.
كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات كلية العلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية، ورافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية.

 التأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية

واطمأن نائب رئيس الجامعة علي سير أعمال الامتحانات، والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية، وانتظام سير العمل بجميع اللجان.
وأكد الدكتور تامر سمير حرص الجامعة علي  متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة  للطلاب لأداء الامتحانات.

جامعة بنها تفقد الأمتحانات انتظام الامتحانات ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة

مواد متعلقة

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد سوق المواشي ببنها استعدادا لإعادة تشغيله

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 700 مقبرة مخالفة بالخانكة

مصرع طالبين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالقليوبية

المشدد 6 سنوات عقوبة فران للاتجار فى المخدرات بالقليوبية

ضبط عاملين بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من المدارس في القليوبية

وكيل أوقاف القليوبية: افتتاح مسجد العتيق بطوخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة بالقليوبية

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

علاقات نسائية أم انتقام فني.. لغز مقتل مخرج سينمائي شهير

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

مياه ملوثة وانتشار العدوى.. أدخنة الحرب تجبر أمهات غزة على اتباع طرق بدائية لعلاج أطفالهن

إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت