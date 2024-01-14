رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى ومستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوى، صباح اليوم بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية، و رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ووكلاء الكليتين.

واطمئن " الجيزاوي " خلال الجولة بالكليتين على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديمية و انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

إشادة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدئها بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي.

واستهل الدكتور تامر سمير جولته بتفقد الامتحانات بكلية الطب البيطري، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري والوكلاء.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات كلية العلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية، ورافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية.

التأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية

واطمأن نائب رئيس الجامعة علي سير أعمال الامتحانات، والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية، وانتظام سير العمل بجميع اللجان.

وأكد الدكتور تامر سمير حرص الجامعة علي متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.