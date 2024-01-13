السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 700 مقبرة مخالفة بالخانكة

حملة لإزالة 700
حملة لإزالة 700 مقبرة مخالفة بالخانكة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بمقابر سفح الجبل وأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة حيث تم إزالة عدد 200 مقبرة تحت الإنشاء إزالة فورية بمساحة إجمالية حوالي 2000 متر تقريبًا وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالمنايل بحوض سفح الجبل أملاك دوله، بالإضافة إلى أنه تم ازالة عدد حوالي 500 مقبرة تحت الإنشاء بمساحة إجمالية حوالي 5000متر تقريبًا وذلك على أرض جمعية النصر أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بأبوزعبل أنشأت بالمخالفة على أملاك الدولة.

وأكد محافظة القليوبية، أنه تم تنفيذ الإزالة بالمهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها بالإضافة إلى إزالة أحد الهناجر المخالفة بمنطقة الشروق الصناعية.

وأوضح المحافظ، أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية وتم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين ومنع أي  حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي.

 

محافظ القليوبية مقابر مخالفة مدينة الخانكة جمعية النصر إزالة التعديات

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