السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالبين وإصابة ثالث في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقي طالبين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفيين والمُصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى ووجود متوفين ومصاب.

وانتقلت على الفور، سيارات الإسعاف، وتبيَّن وقوع تصادم سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "زياد ا م" طالب بالفرقة الرابعة بكليه الحقوق و"عبدالرحمن ح ا" طالب بأكاديمية طيبة لتكنولوجيا المعلومات، وإصابة "زين الدين ا م" طالب جامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طالبين محافظة القليوبية الطريق الزراعي امن القليوبية المستشفى الجامعي

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