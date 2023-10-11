الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة طوخ بالقليوبية

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه أثناء عبور الطريق الزراعى أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية صدمته سيارة نقل ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعى زمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعى مكان الحادث لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما لقي شقيقين مصرعهما فى حادث دراجة نارية وسيارة نقل بالطريق الحر بنها المنصورة أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثتين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بالبر الشرقى بالطريق الحر بنها المنصورة ووجود حالة تكدس مرورى بالطريق.

 

 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شقيقين وهما مصطفى، إ، س والثانى محمد، إ، س مقيمين بمدينة بنها وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ الإجراءات وتم تسيير الحركة المرورية ونقل تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص حادث تصادم مدينة طوخ الطريق الزراعي امن القليوبية

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