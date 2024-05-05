الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

كريم فهمي
كريم فهمي

أثار كريم فهمي الجدل من خلال تصريحاته الجرئية خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية والتي تداولها رواد مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع عرض فيلمه السينمائي الجديد “السرب” حاليا بدور العرض السينمائي.

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان كريم فهمي:

  • رفض كريم فهمي الحديث عن شائعات تسببه هو وزوجته في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد وقال:“مابحبش اتكلم عن أي شخص يخصنا أو كان يخصنا مش من الصح إني أطلع وأتكلم عليه في برنامج واحنا ماضغطناش على ”فهمي" سواء في الزواج من هنا الزاهد أو الطلاق منها".
  • تأثرت بقرار انفصال والدي عن والدتي بسبب الخلافات بينهما ومكنتش متخيل أن والدتي ستتزوج مرة أخرى.
  • روحت لدكتور نفسي لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة ولسة بتابع معاه وده مش معناه اني مجنون.
  • لما شاركت في برنامج رامز جلال كنت عارف المقلب وروحت عشان الفلوس وده مش عيب
  • لم أفكر في الإلحاد ولكن اطرح تساؤلات حول بعض الأمور واحترام شيخ الأزهر ولكن لم اتبعه في كل شيء.
  • اكره المجاهرة بالمعصية ولا أحب الظهور في ثوب الشاب المتدين أنا زي ناس كثيرة عملت حاجات غلط ولكني في سن صغير جربت فكرة المساكنة وأغلب الشباب عاشوا التجربة".
  • خنت زوجتي بالرغم من أننا قصة كفاح وقفت جانبي بكل قوة وعندما تخرجت طلبت يدها من والدها ولم أكن أملك أي أموال ولم أكن أمتلك حتى شقة ولو كنت مكانها كان صعب اني اسامح.
  • أحمد العوضي صاحبي وأخويا وكان بيجلنا تصوير مسلسل ونحب تاني ليه ومعرفش كان بيغير على ياسمين عبد العزيز من مشاهدي معاها ولا لأ، لكنه هو فنان كبير وفاهم الشغلانة بتاعتنا وياسمين أختي.

آخر أعمال كريم فهمي التمثيلية

كريم يعرض له في دور العرض السينمائية فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبد المغني، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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