مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالقليوبية

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والزجاج المكسور، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

التحفظ على الجثة

وقررت النيابة التحفظ على الجثة لحين ورود تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن بعد ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصابين، فتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتم السيطرة على الوضع. وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول وهو عامل توفى إثر إصابته بجرح قطعي، وشقيقته عاملة في إحدى الصيدليات، وطرف ثانٍ وهم 4 أشخاص، ثلاثة منهم مصابون بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية التي تعمل فيها شقيقة المتوفى. تدخل باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج، قام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول، المتوفى، بسكين، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وألقت السلطات القبض على الطرفين، وتحرر المحضر اللازم. كما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القبض على عنصر إجرامي هارب من حكمين

تم القبض على عنصر إجرامي هارب من حكمين في قضيتي مخدرات وسلاح وذخيرة واستخدم القوة والبلطجة، وذلك من قِبَل مباحث قسم أول العبور، حيث اختبأ في مدينة العبور. تم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة العبور يفيد بورود معلومات عن اختباء أحد العناصر الإجرامية في إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

توجهت قوة أمنية إلى المكان وألقت القبض على المتهم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من العناصر الإجرامية ومحكوم عليه هاربًا في قضيتي مخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح ناري وذخيرة، واستخدام القوة بالسجن المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. كما تبين أنه من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحضر إلى مدينة العبور للاختباء بها من الملاحقات الأمنية. وبعد مواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بصحتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.