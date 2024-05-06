عرش البوب العربى.. عمرو دياب يتصدر قائمة رولينج ستون لأفضل 50 أغنية فى القرن 21

كشفت مجلة رولينج ستون الأمريكية النقاب عن قائمتها لأفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد استطلاع شمل لجنة من كبار خبراء الموسيقى في العالم العربي.

وقد شهدت القائمة تنوعًا كبيرًا ضم نجومًا من مختلف الدول العربية، مع تصدر أسماء لامعة مثل عمرو دياب ونانسي عجرم والشاب خالد.

أغاني تصدرت المشهد

تملي معاك: احتلت أغنية تملي معاك للفنان عمرو دياب المركز الأول، لتؤكد ريادته في عالم الموسيقى العربية.

عمرو دياب

يا طبطب: حصدت أغنية يا طبطب للفنانة نانسي عجرم المركز الثاني، ممّا يعكس شعبيتها الكبيرة بين الأجيال الشابة.

نانسي عجرم

C'est la vie: جاءت أغنية C'est la vie للفنان الشاب خالد في المركز الثالث، لتثبت تأثيره المميز في الموسيقى العربية والعالمية.

الشاب خالد

مفاجآت من مختلف الدول

شهدت القائمة تواجد فنانين من مختلف الدول العربية، مما يعكس ثراء وتنوع الموسيقى العربية. ومن بين المفاجآت:

حبيبي ده: احتلّت أغنية حبيبي ده للفنان هشام عباس المركز الرابع.

هشام عباس

الله عليك ياسيدي: جاءت أغنية الله عليك ياسيدي للفنان إيهاب توفيق في المركز الخامس.

إيهاب توفيق

ياغايب: حصدت أغنية ياغايب للفنان فضل شاكر المركز السادس.

فضل شاكر

دمي فلسطيني: برزت أغنية دمي فلسطيني للفنان محمد عساف في المركز العاشر.

محمد عساف

3 دقات: جاءت أغنية 3 دقات للفنان أبو في المركز الثاني عشر.

الليالي: احتلت أغنية الليالي للفنانة نوال الزغبي المركز السابع عشر.

آه ياقلبي: حصدت أغنية آه يا قلبي للفنان حكيم المركز التاسع عشر.

التنورة: برزت أغنية التنورة للفنان فارس كرم في المركز الثالث والعشرين.

البخت: جاءت أغنية البخت للفنان ويجز في المركز الخامس والعشرين.

ويجز

منايا: احتلت أغنية منايا للفنان مصطفى قمر المركز الحادي والثلاثين.

شو حلو: حصدت أغنية شو حلو للفنان زياد برجي المركز الثالث والثلاثين.

هل عندك شك: برزت أغنية هل عندك شك للفنان كاظم الساهر في المركز الرابع والثلاثين.

خليني شوفك: جاءت أغنية خليني شوفك للفنانة نجوى كرم في المركز الأربعين.

سر الحياة: احتلت أغنية سر الحياة للفنان أصيل هميم المركز السادس والأربعين.

بيحسدوني: برزت أغنية بيحسدوني للفنان جورج وسوف في المركز السابع والأربعين.

إيه اليوم الحلو دا: حصدت أغنية إيه اليوم الحلو دا للفنان أحمد سعد المركز التاسع والأربعين.

من مثلك: جاءت أغنية من مثلك للفنان عبد المجيد عبد الله في المركز الخمسين.