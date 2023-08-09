مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالقليوبية

لقى شخص مصرعه إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى لمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك ج س" 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.