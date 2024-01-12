الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف القليوبية: افتتاح مسجد العتيق بطوخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

وكيل أوقاف القليوبية..
وكيل أوقاف القليوبية.. خطة تطوير للمساجد بالطراز الإسلامى

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل الوزارة، عن أنه للأسبوع الثاني على التوالي واصلت المديرية افتتاحات المساجد التي تم إحلالها وتجديدها، مشيرًا إلى أنه تم الجمعة الماضية افتتاح مسجد الصافوري بقرية عرب العليقات مركز الخانكة ومع الجمعة الثانية في العام الجديد جرى اليوم افتتاح مسجد العتيق بقرية كفر الرجالات بمدينة طوخ.

 وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم إحلال المسجد وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد وبلغت مساحته 500 متر، حيث تبلغ مساحة صحن المسجد 400 متر وبداخله مصلى للسيدات على مساحة 120 مترًا بالدور الثاني تتوسط المسجد قبة ارتفاعها 10 أمتار وقطرها 8 أمتار، وتوجد بالمسجد مئذنة خرسانية بارتفاع 40 مترًا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد 6 ملايين جنيه ليصبح غاية في الجمال وعلى أحدث الطرز الإسلامية  ليستقبل المصلين بالقرية وبدء الفعاليات الدينية والدروس والمقارئ القرآنية والنشاط التثقيفى للأطفال بالقرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاح شهد إلقاء خطبة الجمعة والتي تناولت موضوع: «خذوا زينتكم عند كل مسجد » حيث أشار إلى أن الله جل جلاله نسب المساجد إلى ذاته الشريفة لبيان ما لها من القدر والمكانة (وأن المساجد لله فلا  تدعو مع الله أحدًا)، كما أن بيوت الله لا تُشاد ولا تُقام إلا بمراد الله وإذن من الله (فى بيوت أذن الله أن ترفع).

كما أشار أيضًا إلى أنه إضافة لجمال المظهر الواجب التحلى به عند القدوم إلى المسجد، فإنه يجب العمل على جمال الجوهر وصدق التوجه القلبى وإخلاص النية وطهارة القلب الذى هو محل نظر الله (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله (ألا لله الدين الخالص) لذلك فإن المساجد  هى مصانع الرجال ومدارس التهذيب السلوكي والسمو الروحي، وهي المنطلق لكل جوانب الحياة والعمل على إعمارها.

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