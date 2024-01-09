رئيس جامعة بنها يترأس جلسة تعريفية عن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جلسة تعريفية عن مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدراسات العليا والبحوث، ومدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، ومنسق عام الجودة الإدارية،

وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرى عموم الإدارات بالجامعة والكليات والمدن الجامعية، والمشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص جامعة بنها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، ونشر ثقافة العمل الجماعى داخل الجامعة والإدارات، ومن هنا أطلقت الجامعة مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار الجيزاوى، إلى أن جامعة بنها تسعى دائما لتكون نموذج للجامعات المستدامة بحيث تكون جامعة خضراء وجامعة منتجة، كما تبنت الجامعة العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكس ذلك على تأثير الجامعة فى التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيقها.



وأضاف رئيس الجامعة، أن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية تأتي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.



وأوضح فوده، أنه تم اليوم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير القادم، على أن يتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة وتقييم الجهات المشاركة فيها داخل الجامعة.

ونوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن معايير المسابقة جاءت كالتالى: معايير الكليات وتضمنت مفاهيم أساسية لمباديء الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، والبنية التحتية للكلية، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، وجودة البيئة، وخطة الاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، وإدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.