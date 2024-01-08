محافظ القليوبية يبحث إنشاء مركز خدمات الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين

اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء مركز خدمات مصر، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمدينتي أسوان وشرم الشيخ.

المركز خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المركز، الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنة كل الخدمات للتيسير على المواطنين، مشيرا أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 2000 م2 والكائنة بشارع فريد ندا بجوار مديرية الطرق، حيث تتميز الأرض بموقع متميز ويطل على الرياح التوفيقي وعلى طرق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.

ووجه "الهجان"، رئيس مدينة بنها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لسرعة إستخراج تراخيص المبنى للبدء في إنشائه وإفتتاحه في أقرب وقت ممكن وتقديم خدماته للمواطنين.

تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور

وأضاف محافظ القليوبية أن هذا المركز يمثل تجربة ناجحة قامت بها الحكومة تأتي في ظل جهودها لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية

وأوضح أنه يقدم مركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة. ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.