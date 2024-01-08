الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق المبادرة الرئاسية فى العمليات الجراحية مجانا بمستشفى كفر شكر التخصصي

إطلاق المبادرة الرئاسية
إطلاق المبادرة الرئاسية فى العمليات الجراحية بكفر شكر

أعلنت مستشفى كفر شكر التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد ناجى أبوزيد مدير عام المستشفى عن إطلاق المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار لراحة وخدمة جموع المرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة فى كشف وعلاج المرض. 

كل الخدمات مقدمة بالمجان فى العمليات الجراحية

وأكد الدكتور محمد ناجى أبوزيد مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصى على أن كل الخدمات مقدمة بالمجان فى العمليات الجراحية، و تشمل ( جراحة الأورام - جراحة العظام - جراحة المخ والأعصاب - جراحة المسالك)، دون تكليف المريض أى مبالغ مالية فى المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الإنتظار وذلك تضامنا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء والمرضى.

وأضاف "ناجي" فى تصريحات صحفية "للدستور"، أن المستشفى أصبحت الآن تضم العديد من الإمكانيات والتخصصات الطبية التى كانت غير موجودة وفى طريقنا لاستحداث واستكمال خدمات أخرى فى هذه المستشفى لتكون على مصاف أوئل مستشفيات الجمهورية بدعم القيادة السياسية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة التى لا تألوا جهدا من أجل تدعيم المستشفى بكافة الإمكانيات الطبية والتعاقد مع كبار الإستشاريين متخصصين فى العديد من التخصصات الطبية من أجل خدمة طبية مميزة لجميع المرضى.

 قلعة طبية متطورة 

وتعد مستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية قلعة طبية متطورة على مساحة 18 ألف متر مربع بعد تطويرها بقيمة 500 مليون جنيه تقريبا وتدعيمها بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة لعلاج مرضى 27 قرية وعزبة بمدينة كفر شكر بالإضافة إلى علاج حالات الطوارئ والحوادث بطريق بنها المنصورة والطريق الحر شبرا بنها والقرى المجاورة لمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بناء الجمهورية الجديدة التى امتدت إلى تطوير مستشفيات المدن والقرى والمناطق مترامية الأطراف لعلاج المرضى الغلابة فى كافة التخصصات بأحدث الأجهزة الطبية

وتبلغ طاقة المستشفى 78 سريرا داخلى بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سريرا طوارئ و4 غرف عمليات و42 سرير كلى مجهزة بماكينات الغسيل الكلوي و18 حضانة للأطفال المبتسرين وتشمل كافة التخصصات  الباطنة، والأطفال والجراحة "عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب" بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد وتنظيم الأسرة وجراحة المسالك واﻷمراض الجلدية والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي بالاضافة الى الأشعة العادية والمقطعية والموجات فوق الصوتية والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم من أجل راحة جميع المرضى وتوافر كافة الخدمات الصحية والطبية فى مكان واحدالتخصصات.

مستشفى كفر شكر محمد ناجي قوائم الانتظار المبادرة الرئاسية محافظة القليوبية

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