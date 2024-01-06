السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة فى أرض فضاء بالقليوبية

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

عثر أحد أهالي قرية الحزاينية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة ملقى في أرض فضاء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومى مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغًا من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة ملفوفًا داخل ملاية وعلى يديه أسورة بها اسم والدته.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مكان العثور على الطفل، وتبين أن عمره 24 ساعة، وملفوف داخل ملاية وحول يديه أسورة مكتوب عليها اسم والدته وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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