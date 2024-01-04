الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخانكة - مسطرد" بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "الخانكة – مسطرد"، في محافظة القليوبية اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، بلاغًا يفيد تعطل الحركة المرورية على الطريق اثر حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدها فى ترعة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

محافظ القليوبية حادث تصادم حوادث الطرق مستشفى الخانكة عبدالحميد الهجان

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