إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخانكة - مسطرد" بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "الخانكة – مسطرد"، في محافظة القليوبية اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، بلاغًا يفيد تعطل الحركة المرورية على الطريق اثر حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدها فى ترعة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.