العثور على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور بالقليوبية

عثر أهالى منطقة الأحراز فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور فى القرية، وتم نقله المستشفى ثم إلى إحدى الحضانات وأخطرت الأجهزة الأمنية فى مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى الكشف عن أهلية الطفل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف فى بطانية داخل منزل مهجور بمنطقة الأحراز دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أن الأهالى سمعوا صراخ يخرج من المنزل فأسرعوا ليجدوا الطفل وقاموا بنقله للمستشفى وإبلاغ مركز الشرطة التى قررت تحرير محضر وإيداعه إحدى الحضانات بقرية نوى دائرة المركز وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهليته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.