المعمل الجنائى يفحص أسباب حريق مطعم سورى شهير فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في مطعم سوري شهير، وفحص أسبابه وحصر الخسائر والتلفيات، واستدعاء مالك المكان لسماع أقواله حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق مطعم سوري شهير في المعادي

كان اندلع حريق هائل داخل مطعم مأكولات سوري شهير بمنطقة المعادي، وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم مأكولات شهير بمنطقة المعادي.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.