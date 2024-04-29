3 مصابين فى حادث تصادم على دائرى المعادى

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، صباح اليوم الإثنين، على طريق دائري المعادي، ما تسبب في بطء حركة المرور على الطريق.

تفاصيل الحادث

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع حادث على طريق دائري المعادي، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبيَّن أن تصادما وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، في اتجاه التجمع، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بشكل طفيف، وزيادة الكثافات على الطريق، ورفعت أجهزة الأمن آثار الحادث، وأعادت حركة المرور لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.