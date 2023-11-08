انتشال جثة غريق عقب سقوط سيارة فى مياه النيل من أعلى دائرى المعادى

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية من انتشال جثة غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه النيل عقب سقوطها من أعلي دائرى المعادى، كما تم استخراج السيارة من نهر النيل.

وفور تلقى بلاغا بسقوط سيارة من أعلي الطريق الدائرى بمنطقة المعادى فى مياة نهر النيل ونتج عنها وفاة سائق السيارة، كما تم استخراج السيارة وتم انتشال جثة الغريق وتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت تحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.