الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 13 شخص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى فى الدقهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي خمس أشخاص مصرعهم واصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسياره ملاكي في الدقهليه.


تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية ببلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين على طريق دكرنس. 
 

على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين تصادم ميكروباص مع ملاكي على طريق شها طريق دكرنس المنصورة أمام قاعة أبو باشا وتم الدفع ب7 سيارات إسعاف ونقل المصابين والمتوفيين لمستشفى المنصورة الدولي.
 

وتبين أن أسماء المصابين هم: السيد محمد إبراهيم العيسوي 27 سنة مقيم مركز  المنزلة ويعاني من نزيف بالمخ، أحمد مسعد محمد السيد 19 سنة مقيم مركز المنزلة ويعاني خلع بالكتف الأيمن، أحمد زكريا فراج 22 سنة مقيم قرية شها يعاني من جرح قطعي بالرأس 4 سم، نورا عبده المهدي 21 سنة مقيمة المنزلة مصابة بالارتجاج، خميس محمد على العيسوي 17 سنة مقيم بالمنزلة ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ناهد سعد الدين أبو العينين 55 سنة مقيمة بالمنزلة مصابة بكسر بالحوض، عبده محمد المهدي الفقي 60 سنة المنزلة، ارتجاج بالمخ، محمد البحيري المهدي 30 سنة مقيم قرية شها مصاب ب كسر بالجمجمة ولازالت الأجهزة الأمنية تحاول التعرف على هوية المتوفين.

 

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم تمهيدا لدفنهم.

 

 

حادث تصادم الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية طريق دكرنس

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