الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث سير بالدقهلية

اسعاف - صورة أرشيفية
اسعاف - صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثامين المتوفيان الى مشرحة مستشفى ميت غمر والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
 تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بانقلاب سيارة ميكروباص  وسقوطها بمياه ترعة الرياح التوفيقي ووجود ضحايا بطريق ميت غمر.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص  تبين اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة وسقوطها بإحدى الترع أمام قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر. 
وجرى انتشال جثمان كل من:عبد الفتاح موسى معن غازي 59 عاما، مقيم مركز دكرنس، ومحمد عبد الفراخ عبد الحميد 35 سنة، فيما أصيب 7 آخرين وهم: أحمد السيد عبد المنعم 25 عاما،، مقيم ميت غمر، ويوسف أحمد محمد 23عاما، مقيم المنصورة، وأحمد طه عبد العزيز 46 عاما، مقيم أجا، وأحمد إبراهيم عسكر 44 عاما،، أجا، ومحمد طه عبد العزيز 30عاما، مقيم اجا، ومحمود طه عبد العزيز 32 عاما، مقيم مركز أجا،، ومحمد متولى رزق 27 عاما، مقيم  ميت غمر باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر. 
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث انفجار الإطار مما أدى إلى انقلاب السيارة على جسر الترعة والاصطدام بشجرة، ومازال رجال الإنقاذ النهري يمشطون الترعة بحثا عن ضحايا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث.

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